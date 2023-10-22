В Новом театре кукол Краснодара состоится премьера спектакля для взрослых «Метаморфозы»

Краснодарский край

Распечатать

  • Новый театр кукол © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Новый театр кукол © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В краснодарском Новом театре кукол 24 ноября состоится премьера нового спектакля для подростков и взрослых «Метаморфозы»

В основе постановки режиссера Александра Янушкевича лежит одноименное произведение поэта и философа Публия Овидия Назона. Это 250 мифов и легенд о превращениях.

Режиссер включил в спектакль только несколько историй. В«Фаэтоне» рассказывается о сыне, разбившем колесницу влиятельного отца.
«Феб и Левкотоя» — безжалостная история, в которой отец под слоем земли прячет дочь от притязаний похотливого бога. «Нарцисс и Эхо» — о невзаимной любви потерявшей голос нимфы и юноши, зацикленного на себе.

Трагическая песня «Приам и Фисба» рассказывает об отношениях молодых людей из враждующих кланов. «Вероломство Скиллы» — о предательстве дочери царя Ниса. Также зрители увидят театральную инсценировку сюжетов «Рассказ Сивиллы» и «Потоп и новые люди».

Начало в 17:00. Стоимость билетов 350 рублей, купить можно по ссылке. Новый театр кукол находится по адресу улица Ставропольская, 130.

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения Театры

Новости

Аэропорт Сухума планируют открыть в декабре 2024 года
Краснодарцев приглашают на лекцию, посвященную «Сумеркам»
В горах Сочи временно закрыли канатные дороги для туристов
В Новом театре кукол Краснодара состоится премьера спектакля для взрослых «Метаморфозы»
ФК «Краснодар» сохранил лидерство в турнирной таблице после матча с «Балтикой»
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить эротический фильм «Нимфоманка»

Лента новостей

Без хищников и мастер-классов
19 октября, 14:35
Без хищников и мастер-классов
Как живет и окупается краснодарская растенишная «Ботанка»
Крокодилы-убийцы, маньяк в провинции, тюрьма для мертвецов
19 октября, 15:07
Крокодилы-убийцы, маньяк в провинции, тюрьма для мертвецов
Рассказываем, что посмотреть в кино с 19 октября
Куда сходить с детьми на Новый год 2024
16 октября, 12:55
Куда сходить с детьми на Новый год 2024
Обзор театральных новогодних ёлок в Краснодаре

Реклама на сайте