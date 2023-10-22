В Новом театре кукол Краснодара состоится премьера спектакля для взрослых «Метаморфозы»

В краснодарском Новом театре кукол 24 ноября состоится премьера нового спектакля для подростков и взрослых «Метаморфозы»

В основе постановки режиссера Александра Янушкевича лежит одноименное произведение поэта и философа Публия Овидия Назона. Это 250 мифов и легенд о превращениях.

Режиссер включил в спектакль только несколько историй. В«Фаэтоне» рассказывается о сыне, разбившем колесницу влиятельного отца.

«Феб и Левкотоя» — безжалостная история, в которой отец под слоем земли прячет дочь от притязаний похотливого бога. «Нарцисс и Эхо» — о невзаимной любви потерявшей голос нимфы и юноши, зацикленного на себе.

Трагическая песня «Приам и Фисба» рассказывает об отношениях молодых людей из враждующих кланов. «Вероломство Скиллы» — о предательстве дочери царя Ниса. Также зрители увидят театральную инсценировку сюжетов «Рассказ Сивиллы» и «Потоп и новые люди».

Начало в 17:00. Стоимость билетов 350 рублей, купить можно по ссылке. Новый театр кукол находится по адресу улица Ставропольская, 130.