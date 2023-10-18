В Краснодаре состоится премьера спектакля «Спасите Леньку»

Режиссерка Елизавета Фоменко поставила на камерной сцене так называемую сказку в реальности по пьесе Малики Икрамовой. События происходят одновременно в двух реальностях. В блокадном Ленинграде живет маленький мальчик Лёнька и посылает сигналы о помощи. Одновременно с этим в жаркой Африке получают послания ребенка и планируют операцию по спасению.

Начало в 14:00. Стоимость билетов 600-1000 рублей. Купить можно по ссылке. Возрастное ограничение 12+. Краснодарский театр драмы находится по адресу улица Красноармейская, 110.

Как писали Юга.ру, в Центральном концертном зале Краснодара 12 ноября состоится гастрольный танцевальный спектакль в стиле frame up «Портрет Дориана Грея». В основе лежит знаменитый одноименный роман Оскара Уайльда.