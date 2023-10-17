Гаражная распродажа книг в Краснодаре расширила программу мастер-классами, выставкой, лекциями и цветочным свопом

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Малышевой, Юга.ру
    © Фото Марии Малышевой, Юга.ру

В Краснодаре литературное сообщество «Бродский» проведет 21-22 октября гаражную распродажу книг

Можно будет не только приобрести различные издания по приемлемым ценам, но также поучаствовать в развлекательной программе.

Так, запланированы выставка-продажа картин краснодарских художников и товаров от локальных брендов, воркшопы, цветочный своп. Кроме того, можно будет финансово поддержать старейший приют для пострадавших животных «Краснодог».

Организаторы подготовили и образовательные лекции. Ярослав Левченок простыми словами расскажет о биохакинге, Алена Воскресенская — о современном самиздате, Руслан Деды — о строительстве идеального города. Юрий Красильников поговорит с гостями о джазе, Евгения Слинкина — о раздельном сборе отходов.

На мастер-классах можно будет научиться делать губную помаду, коллажи и художественные стикеры.

Кроме того, в пятницу, 20 октября, состоятся проект «Терапия» и опера при свечах. 

Гаражная распродажа пройдет 21-22 октября с 12:00 до 20:00 по адресу улица Красная, 70.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 20 октября состоится лекция «Тим Бертон — темный маг и макабрический идеалист». О творчестве режиссера расскажут лекторы проекта Vita Nuova Алена Павлова и Виктор Венгерский.

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Гаражная распродажа книг в Краснодаре расширила программу мастер-классами, выставкой, лекциями и цветочным свопом
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