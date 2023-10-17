Гаражная распродажа книг в Краснодаре расширила программу мастер-классами, выставкой, лекциями и цветочным свопом

Можно будет не только приобрести различные издания по приемлемым ценам, но также поучаствовать в развлекательной программе.

Так, запланированы выставка-продажа картин краснодарских художников и товаров от локальных брендов, воркшопы, цветочный своп. Кроме того, можно будет финансово поддержать старейший приют для пострадавших животных «Краснодог».

Организаторы подготовили и образовательные лекции. Ярослав Левченок простыми словами расскажет о биохакинге, Алена Воскресенская — о современном самиздате, Руслан Деды — о строительстве идеального города. Юрий Красильников поговорит с гостями о джазе, Евгения Слинкина — о раздельном сборе отходов.

На мастер-классах можно будет научиться делать губную помаду, коллажи и художественные стикеры.

Кроме того, в пятницу, 20 октября, состоятся проект «Терапия» и опера при свечах.

Гаражная распродажа пройдет 21-22 октября с 12:00 до 20:00 по адресу улица Красная, 70.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 20 октября состоится лекция «Тим Бертон — темный маг и макабрический идеалист». О творчестве режиссера расскажут лекторы проекта Vita Nuova Алена Павлова и Виктор Венгерский.