Уралсиб запустил переводы по системе Юнистрим в онлайн-банке

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Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Банк Уралсиб запустил в интернет-банке и мобильном приложении для Android Уралсиб Онлайн отправку переводов по системе Юнистрим

Отправить перевод можно в Армению, Абхазию, Беларусь, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан и другие страны.

Для отправки денег достаточно знать ФИО и страну получателя. Средства можно перевести с рублевого счета, открытого в банке Уралсиб. Получить перевод можно в рублях или в валюте страны выплаты в соответствии с условиями и тарифами.

Сейчас в Уралсиб Онлайн можно отправить перевод:

  • по номеру телефона — в Армению, Кыргызстан, Приднестровье, Таджикистан, Узбекистан;
  • по номеру карты — в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турцию.

Актуальный список стран получателей можно найти в Уралсиб Онлайн.

В конце ноября 2023 года банк планирует запустить в Уралсиб Онлайн получение рублевых переводов Юнистрим, внесение изменений в ФИО получателя и возврат переводов Юнистрим, отправленных в личном кабинете Уралсиб Онлайн.

ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДОВ ЮНИСТРИМ В УРАЛСИБЕ

Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111.

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