Уралсиб запустил переводы по системе Юнистрим в онлайн-банке

Банк Уралсиб запустил в интернет-банке и мобильном приложении для Android Уралсиб Онлайн отправку переводов по системе Юнистрим

Отправить перевод можно в Армению, Абхазию, Беларусь, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан и другие страны.

Для отправки денег достаточно знать ФИО и страну получателя. Средства можно перевести с рублевого счета, открытого в банке Уралсиб. Получить перевод можно в рублях или в валюте страны выплаты в соответствии с условиями и тарифами.

Сейчас в Уралсиб Онлайн можно отправить перевод: по номеру телефона — в Армению, Кыргызстан, Приднестровье, Таджикистан, Узбекистан;

по номеру карты — в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турцию.

Актуальный список стран получателей можно найти в Уралсиб Онлайн.

В конце ноября 2023 года банк планирует запустить в Уралсиб Онлайн получение рублевых переводов Юнистрим, внесение изменений в ФИО получателя и возврат переводов Юнистрим, отправленных в личном кабинете Уралсиб Онлайн.

Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам.