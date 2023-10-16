Уралсиб запустил переводы по системе Юнистрим в онлайн-банке
Банк Уралсиб запустил в интернет-банке и мобильном приложении для Android Уралсиб Онлайн отправку переводов по системе Юнистрим
Отправить перевод можно в Армению, Абхазию, Беларусь, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан и другие страны.
Для отправки денег достаточно знать ФИО и страну получателя. Средства можно перевести с рублевого счета, открытого в банке Уралсиб. Получить перевод можно в рублях или в валюте страны выплаты в соответствии с условиями и тарифами.
Сейчас в Уралсиб Онлайн можно отправить перевод:
- по номеру телефона — в Армению, Кыргызстан, Приднестровье, Таджикистан, Узбекистан;
- по номеру карты — в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турцию.
Актуальный список стран получателей можно найти в Уралсиб Онлайн.
В конце ноября 2023 года банк планирует запустить в Уралсиб Онлайн получение рублевых переводов Юнистрим, внесение изменений в ФИО получателя и возврат переводов Юнистрим, отправленных в личном кабинете Уралсиб Онлайн.
Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам.
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