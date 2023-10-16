Краснодарцев приглашают на премьерный показ фильма «Анатомия падения», который выиграл Каннский кинофестиваль

Лента взяла главный приз Каннского фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». «Анатомия падения» — это смесь криминальной драмы, психологического триллера и судебного фарса. По накалу страстей фильм напоминает «Основной инстинкт» и «Исчезнувшую», а детективная интрига выдержана в традициях Хичкока.

Жизнь успешной беллетристки Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти её мужа Самюэля Малески. Преподаватель, мечтавший стать писателем, уходит из жизни, упав с чердака своего дома близ Гренобля. Женщине предъявляют обвинение в убийстве. Единственным свидетелем трагедии становится их незрячий сын.

В широкий прокат фильм выйдет 19 октября.

Начало в 19:30, билеты в продаже. Возрастное ограничение 18+.