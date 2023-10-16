Фильм режиссера из Краснодара победил в международном кинофестивале

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот фото из письма от краснодарской киностудии и центра детского кино «ЛИСАРТ»
    © Скриншот фото из письма от краснодарской киностудии и центра детского кино «ЛИСАРТ»

В Саратове с 9 по 14 октября прошел международный кинофестиваль детского кино «Киновертикаль»

По итогам голосования жюри фильм краснодарских подростков взял главный приз в номинации «Думаем о будущем сегодня». Автором ленты «Мой огромный микромир» стал юный режиссер Эдгар Ордоян, воспитанник киношколы «ЛисАрт». Вместе с ним работу представляла исполнительница главной роли Варвара Божченко. На момент съемок ребятам было 14 и 10 лет.

Фильм рассказывает о 12-летней Жене, по уши влюбленной в съемку природы и мечтающей выиграть экологический кинофестиваль. Над ней насмехаются все вокруг. Женя должна доказать всем, что маленький мир под ногами для неё не просто хобби.

Приз «Киновертикали» — не первая награда этого фильма. За текущий год картина уже выиграла Гран-при кинофестиваля «Киношаг» (Санкт-Петербург), всероссийскую национальную премию за доброту в искусстве «На благо мира» (Москва), приз за лучшее звуковое сопровождение на кинофестивале The Dreamer Film Fest (Алматы, Казахстан), а сам Эдгар получил индивидуальный приз за лучшую режиссуру на кинофестивале Cinema Kids (Санкт-Петербург).

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Монитор на Красной Площади» пройдёт кинофестиваль фильмов Вуди Аллена. Можно будет посмотреть и потом обсудить с критиками ленты «Великая ирония», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Колесо чудес», «Фестиваль Рифкина».

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Фильм режиссера из Краснодара победил в международном кинофестивале
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