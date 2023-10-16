Объем ипотечных выдач РНКБ вырос вдвое за год

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

За 9 месяцев 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал 7 тысяч ипотек на общую сумму 28,2 млрд рублей

Этот результат почти вдвое выше показателя за аналогичный период 2022 года (с 15,7 до 28,2 млрд рублей), и на 15% больше, чем за 9 месяцев 2021-го. 

Больше трети ипотек заемщики оформили на жилье на первичном рынке. Около 7,5 млрд рублей с начала года РНКБ выдал по госпрограммам со сниженными процентными ставками — по «Семейной ипотеке», «Ипотеке с господдержкой», «Сельской ипотеке» и «IT-ипотеке». Около 50% льготных кредитов пришлось на «Семейную ипотеку».

Если клиент берет ипотеку в жилых комплексах, которые строят по проектному финансированию РНКБ, ставка снижается еще на 1%.

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«Жилье в Крыму всегда пользуется активным спросом, а государственные программы поддержки ипотечного кредитования обеспечивают доступность ежемесячных платежей и комфортные условия кредитования. Для жителей других регионов, которые хотят воспользоваться ипотекой для покупки жилья на полуострове, мы предоставили возможность дистанционного оформления кредита без необходимости приезжать в Крым», — рассказывает заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

Подать заявку на ипотечный кредит можно без визита в офис на сайте банка или в мобильном приложении РНКБ.

Как писали Юга.ру, РНКБ выдал девелоперам 18 млрд рублей кредитов на строительство многоквартирных домов.

Банки Жилье Ипотека Кредитование Недвижимость РНКБ Строительство Финансы Экономика

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