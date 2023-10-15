Краснодарцев приглашают посмотреть фильм «Унесенные ветром» 1939 года

В амфитеатре парка «Краснодар» 15 октября состоится показ фильма «Унесенные ветром» 1939 года режиссера Виктора Флеминга

В основе лежит одноименный роман Маргарет Митчелл. События фильма разворачиваются на Юге США во время Гражданской войны, в центре сюжета — история Скарлетт О’Хары, дочери плантатора из Джорджии.

Фильм завоевал восемь премий «Оскар», две из них — почётные.

История любви, не знающая преград, начнется в 17:00. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в раснодарском кинотеатре «Монитор СБС» с 13 октября по 24 ноября проходит кинофестиваль Райана Гослинга. Зрителей ждут лучшие фильмы со звездой Голливуда и их обсуждение с кинокритиком Алексеем Двоеглазовым.