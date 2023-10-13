В Краснодаре состоится лекция «Фантастические твари и где они родились»
В краснодарском инновационном центре «Аквариум» 14 октября пройдет лекция «Фантастические твари и где они родились»
Литцентр решил начать курс по мифологии с мира Гарри Поттера и Ньюта Саамандера, созданного Джоан Роулинг.
Программа:
- В каких мифах можно повстречать огненную птицу?
- Жили ли кентавры на самом деле?
- Как гипогриф связан с Италией?
- Нюхль — выдумка, или его может увидеть каждый?
- Лечурка — хранитель леса? Как он выглядит в мифах других народов?
- Всех ли Кельпи изгнал Хагрид?
- Почему флоббер-черви — самые распространенные и безобидные — отсылают к древнему культу моллюсков?
Лекцию проводит филолог Анастасия Чернова. Стоимость участия 700 рублей, для школьников 400 рублей. Запись по телефону: +7 (918) 969-28-25. Инновационный центр «Аквариум» находится по адресу улица Северная, 405.
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