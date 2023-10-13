В Краснодаре состоится лекция «Фантастические твари и где они родились»

В краснодарском инновационном центре «Аквариум» 14 октября пройдет лекция «Фантастические твари и где они родились»

Литцентр решил начать курс по мифологии с мира Гарри Поттера и Ньюта Саамандера, созданного Джоан Роулинг.

Программа:

В каких мифах можно повстречать огненную птицу?

Жили ли кентавры на самом деле?

Как гипогриф связан с Италией?

Нюхль — выдумка, или его может увидеть каждый?

Лечурка — хранитель леса? Как он выглядит в мифах других народов?

Всех ли Кельпи изгнал Хагрид?

Почему флоббер-черви — самые распространенные и безобидные — отсылают к древнему культу моллюсков?

Лекцию проводит филолог Анастасия Чернова. Стоимость участия 700 рублей, для школьников 400 рублей. Запись по телефону: +7 (918) 969-28-25. Инновационный центр «Аквариум» находится по адресу улица Северная, 405.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций. Кристина Еременко расскажет о тихой роскоши, Михаил Анисимов — о зарождении легенд современного музыкального искусства.