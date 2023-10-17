В Краснодаре пройдет лекция об Иване Грозном

Историк Елена Никитина вместе со слушателями будет рассуждать о философии власти в России, альтернативной истории и методах пропаганды, а также сплетничать о личной жизни монарха.

«Мы узнаем, как московиты брали Казань и о чем спорил с царем Андрей Курбский, существовали ли на самом деле «филькины грамоты», в чем смысл Опричнины и почему Ермак лучше Кортеса», — рассказали организаторы.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Отель «Бристоль» находится по адресу улица Калинина, 293.

Как писали Юга.ру, в краснодарском центре психологии и искусства «Люди-игры» 21 октября состоится лекция «Союзанимефильм. Как японцы вместе с русскими снимали аниме и смотрели мультфильмы друг друга».