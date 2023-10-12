РНКБ выдал девелоперам 18 млрд рублей кредитов на строительство многоквартирных домов
За 9 месяцев 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подписал кредитные договоры по финансированию строительных объектов общей площадью 296,1 тыс. кв. метров на сумму 18,1 млрд рублей
Сейчас на рассмотрении у банка — ещё 16 проектов общей площадью более 280 тыс. кв. метров на 27,5 млрд рублей.
Всего после перехода на проектное финансирование по ФЗ-214 в 2019 году банк одобрил и подписал сделки по проектам площадью около 2,1 млн кв. метров на сумму более 111,5 млрд рублей.
Если клиент РНКБ приобретает жилье в ипотеку на первичном рынке, которое строят по проектному финансированию банка, то скидка к его ставке составит 1%.
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«Наша главная задача — обеспечивать своевременное финансирование участников строительного рынка, благодаря которому обновляется жилой фонд, развивается городская инфраструктура и появляются новые рабочие места в Крыму и Севастополе», — отмечает старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.
По данным банка, с июля 2019 года по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов в Крыму и Севастополе при участии РНКБ успешно достроили и ввели в эксплуатацию 581,4 тыс. кв. метров многоквартирных домов (МКД) . До конца 2023-го сдать планируют еще 134 тыс. кв. метров МКД в регионе.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край оказался на 71 месте в рейтинге по доступности ипотеки.