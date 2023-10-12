Переселение душ, поиски вдохновения, космические приключения. Рассказываем, что посмотреть в кино с 12 октября
Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе
Фантастическая комедия «Вася не в себе» рассказывает об успешном столичном бизнесмене Василие Кузине. У него процветающая строительная империя, большая квартира, крутая машина, красивая девушка. Только одно омрачает его жизнь — приезжие рабочие, которых Василий терпеть не может, ни в грош не ставит и постоянно «кидает» на деньги. Однажды герой попадает в аварию, а когда приходит в себя, то обнаруживает себя в теле маленького упитанного героя анекдотов про гастарбайтеров.
В триллере «Выжившая» Альма, её возлюбленный Дерек и дочь Роуз отправляются на прогулку под парусами. В первую же ночь в отрытом море на них нападают неизвестные. Теперь вдали от цивилизации и в окружении голодных акул Роуз надо дать бой своим страхам, чтобы спасти мать.
Мелодрама «Иди ко мне, детка» рассказывает о композиторе по имени Стивен, живущем в Нью-Йорке. Он не может дописать оперу и по совету жены отправляется на поиски вдохновения. Его новой музой становится роковая блондинка, капитан буксирного судна Катрина.
Главный герой криминального триллера «Исчезнувшая в звёздах» Хэ Фэй уже две недели безуспешно разыскивает жену, пропавшую на тайском острове, куда они приехали отметить годовщину свадьбы. Внезапно объявляется женщина, утверждающая, что она и есть его супруга. Мужчина пытается доказать полиции, что это самозванка, но документы подтверждают её личность.
Комедия «Папа, не звезди!» рассказывает о доставщике еды, который случайно попадает на борт международной космической станции. В одночасье он становится не только настоящим героем для своей восьмилетней дочери, но и мировой звездой. Теперь ему предстоит научиться жить в космосе и найти способ вернуться на Землю.
Действие биографической драмы «Молодой Папа» происходит в Италии в конце Первой мировой войны. Солдаты возвращаются домой, где царит власть богатых землевладельцев, а их самих ждут рабочая эксплуатация, бедность и голод. Молодой священник Пио помогает местным жителям, наставляя их духовно и творя чудеса.
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Триллер «Слежка» рассказывает о четырех друзьях, которые организовали тайный клуб. Его правила просты: получаешь объект и везде снимаешь его на мобильный телефон, стараясь не попасться. Однажды в сообществе охотников за компроматом появляется новенькая. Однажды Настя понимает, что героем её видео стал настоящий серийный маньяк.
В хорроре «Кошмары лунного сада» пятилетняя Эмма впадает в кому после падения с лестницы. Она оказывается в потустороннем мире, населенном жуткими обитателями. Девочку начинает преследовать безумный призрак, который питается её слезами.
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Обзор кинопремьер прошлой недели можно посмотреть здесь.