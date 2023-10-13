Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Горькая луна» Романа Полански

Краснодарский край

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 15 октября состоится показ и обсуждение драматического триллера Романа Полански «Горькая луна» 1992 года

Сценарий к фильму написан на основе одноимённого романа писателя Паскаля Брюкнера. Оскар и Мими познакомились ранним утром в парижском автобусе. Ему под 40, ей чуть за 20. Флирт перетекает в страсть, они экспериментируют, проникая в самые потаенные уголки своих фантазий.

После просмотра фильма состоится его обсуждение с психологом-сексологом Екатериной Иноземцевой.

Начало в 20:00. Стоимость билета 400 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» с 13 октября по 24 ноября пройдёт кинофестиваль Райана Гослинга. Зрителей ждут лучшие фильмы со звездой Голливуда и их обсуждение с кинокритиком Алексеем Двоеглазовым.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Горькая луна» Романа Полански
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