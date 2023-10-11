РНКБ выдал 1 млрд рублей кредитов предпринимателям под поручительство «Корпорации «МСП»

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал 445 кредитов на 1 млрд рублей малому и среднему бизнесу под поручительство «Корпорации «МСП» в 2023 году

Всего после запуска в сентябре 2021 года зонтичного поручительства «Корпорации «МСП» для ИП и юридических лиц РНКБ выдал бизнесу более 2,4 тысяч кредитов на 6,3 млрд рублей.

Как работает зонтичный механизм поручительств?



Если ИП или юрлицу не хватает залогового обеспечения для получения кредита, поручительство предоставляет «Корпорация «МСП». Ее гарантия покрывает до 50% займа. Комиссию за поручительство с клиента не взимают.

Около 90% таких займов РНКБ выдал по программе экспресс-кредитования с минимальными сроком оформления и пакетом документов. Для оформления поручительства заемщику не нужно обращаться в саму Корпорацию. Это существенно сокращает время выдачи кредита.

Больше всего программа зонтичного поручительства была популярна среди предпринимателей из Краснодарского края, Крыма и Московской области.