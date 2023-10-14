В Краснодаре пройдет гаражная распродажа книг

Принимаются чистые и целые книги, изданные не ранее 2000 года. Сбор проходит 15 октября с 12:00 до 15:00 в кафе «Хлебные истории» (ТРЦ «Красная площадь», улица Дзержинского, 100), 17 октября с 15:00 до 18:00 и 19 октября с 18:00 до 20:00 в центре города, 20 октября с 16:00 до 20:00 в баре «Дом культуры» (улица Красная, 70).

За проведение мероприятия организаторы берут комиссию 40%. Деньги за проданные товары участникам переведут в течение недели. Если что-то не реализуется, книги можно будет забрать после распродажи или оставить в фонде литературного сообщества «Бродский».

Во время гаражной распродажи гостей ждут лекции, мастер-классы и другие активности.

Посетить событие можно с 12:00 до 20:00 по адресу улица Красная, 70.

Как писали Юга.ру, в краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 14-15 октября пройдет фестиваль российских брендов. Посетители смогут познакомиться с региональными российскими брендами в непринужденной атмосфере праздника, маркета производителей, дегустаций, мастер-классов, модных дефиле.