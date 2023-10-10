В Северной Осетии впервые проходит этнографический фестиваль «Горянка»

Северная Осетия

Распечатать

  • © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

В высокогорном селе Цей в Северной Осетии 9 октября открылся межрегиональный этнографический фестиваль «Горянка»

Регионы представят аутентичную кулинарию, танцевальную и вокальную культуры, исполнят музыку на национальных инструментах. Фестиваль проводится впервые для демонстрации многообразия культур народов Северного Кавказа.

Кроме того, по словам организатора события Асланбека Касаева, его цель — показать межнациональный мир и согласие, поддержать бережное отношение к национальной культурной самостоятельности народов СКФО.

Фестиваль будет проходить до 13 октября, сообщает ТАСС.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 13 октября по 24 ноября пройдёт кинофестиваль Райана Гослинга. Зрителей ждут лучшие фильмы со звездой Голливуда и их обсуждение с кинокритиком Алексеем Двоеглазовым.

Праздники Фестивали

Новости

В Северной Осетии впервые проходит этнографический фестиваль «Горянка»
В Краснодаре отреставрируют старинную мельницу Киор-Оглы
В Краснодарском крае прогнозируют заморозки до -4 °С. Рассказываем, когда включат отопление
Минтранс Краснодарского края добивается запрета на работу «Яндекс.Такси» в регионе
Из Сочи, Минвод и Махачкалы возобновили полеты в Израиль
В Сочи дерево рухнуло на автомобиль. Погода на курорте продолжит портиться

Лента новостей

Много слёз и маленькие чудеса
Сегодня, 10:57
Много слёз и маленькие чудеса
Репортаж с 20‑летия приюта для животных «Краснодог» в Краснодаре
В Краснодарском крае больше 1 млн человек вакцинировали от гриппа
Сегодня, 08:45
В Краснодарском крае больше 1 млн человек вакцинировали от гриппа
В Краснодарском крае завершился бархатный сезон
Вчера, 16:39
В Краснодарском крае завершился бархатный сезон

Реклама на сайте