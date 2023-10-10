В Северной Осетии впервые проходит этнографический фестиваль «Горянка»

В высокогорном селе Цей в Северной Осетии 9 октября открылся межрегиональный этнографический фестиваль «Горянка»

Регионы представят аутентичную кулинарию, танцевальную и вокальную культуры, исполнят музыку на национальных инструментах. Фестиваль проводится впервые для демонстрации многообразия культур народов Северного Кавказа.

Кроме того, по словам организатора события Асланбека Касаева, его цель — показать межнациональный мир и согласие, поддержать бережное отношение к национальной культурной самостоятельности народов СКФО.

Фестиваль будет проходить до 13 октября, сообщает ТАСС.

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