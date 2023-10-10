В Северной Осетии впервые проходит этнографический фестиваль «Горянка»
В высокогорном селе Цей в Северной Осетии 9 октября открылся межрегиональный этнографический фестиваль «Горянка»
Регионы представят аутентичную кулинарию, танцевальную и вокальную культуры, исполнят музыку на национальных инструментах. Фестиваль проводится впервые для демонстрации многообразия культур народов Северного Кавказа.
Кроме того, по словам организатора события Асланбека Касаева, его цель — показать межнациональный мир и согласие, поддержать бережное отношение к национальной культурной самостоятельности народов СКФО.
Фестиваль будет проходить до 13 октября, сообщает ТАСС.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 13 октября по 24 ноября пройдёт кинофестиваль Райана Гослинга. Зрителей ждут лучшие фильмы со звездой Голливуда и их обсуждение с кинокритиком Алексеем Двоеглазовым.