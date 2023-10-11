В Краснодаре пройдет лекция об отношениях «И жили они долго и счастливо»
В креативном кластере «Колос» 13 октября пройдет лекция «И жили они долго и счастливо»
Вместе с дипломированным психологом Анастасией Акимочкиной участники разберутся в том, что запускает конфликты и как устроены ссоры, почему не получается остановиться и что может помочь сохранить гармонию в отношениях.
Программа:
- что происходит с нами по мере развития отношений;
- как меняются наши интересы и потребности;
- с какими страхами мы встречаемся;
- что такое привязанность и почему она важна в отношениях;
- какие есть циклы отношений, как они формируются, какой приносят вред отношениям и как из них выбраться.
По словам организаторов, лекция будет полезна как тем, кто только планирует вступать в романтические отношения, так и тем, кто уже давно в отношениях или браке.
Начало в 19:00. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Креативный кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.
Как писали Юга.ру, в краснодарском центре психологии и искусства «Люди-игры» 21 октября состоится лекция «Союзанимефильм. Как японцы вместе с русскими снимали аниме и смотрели мультфильмы друг друга».