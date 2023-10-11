В Краснодаре пройдет лекция об отношениях «И жили они долго и счастливо»

Краснодарский край

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  • © Михаил Ступин, ЮГА.ру
    © Михаил Ступин, ЮГА.ру

В креативном кластере «Колос» 13 октября пройдет лекция «И жили они долго и счастливо»

Вместе с дипломированным психологом Анастасией Акимочкиной участники разберутся в том, что запускает конфликты и как устроены ссоры, почему не получается остановиться и что может помочь сохранить гармонию в отношениях.

Программа:

  • что происходит с нами по мере развития отношений;
  • как меняются наши интересы и потребности;
  • с какими страхами мы встречаемся;
  • что такое привязанность и почему она важна в отношениях;
  • какие есть циклы отношений, как они формируются, какой приносят вред отношениям и как из них выбраться.

По словам организаторов, лекция будет полезна как тем, кто только планирует вступать в романтические отношения, так и тем, кто уже давно в отношениях или браке.

Начало в 19:00. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Креативный кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, в краснодарском центре психологии и искусства «Люди-игры» 21 октября состоится лекция «Союзанимефильм. Как японцы вместе с русскими снимали аниме и смотрели мультфильмы друг друга».

Афиша Краснодар Лекции Образование Психология

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В Краснодаре пройдет лекция об отношениях «И жили они долго и счастливо»
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