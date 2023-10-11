В Краснодаре пройдет лекция об отношениях «И жили они долго и счастливо»

В креативном кластере «Колос» 13 октября пройдет лекция «И жили они долго и счастливо»

Вместе с дипломированным психологом Анастасией Акимочкиной участники разберутся в том, что запускает конфликты и как устроены ссоры, почему не получается остановиться и что может помочь сохранить гармонию в отношениях.

Программа:

что происходит с нами по мере развития отношений;

как меняются наши интересы и потребности;

с какими страхами мы встречаемся;

что такое привязанность и почему она важна в отношениях;

какие есть циклы отношений, как они формируются, какой приносят вред отношениям и как из них выбраться.

По словам организаторов, лекция будет полезна как тем, кто только планирует вступать в романтические отношения, так и тем, кто уже давно в отношениях или браке.

Начало в 19:00. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Креативный кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, в краснодарском центре психологии и искусства «Люди-игры» 21 октября состоится лекция «Союзанимефильм. Как японцы вместе с русскими снимали аниме и смотрели мультфильмы друг друга».