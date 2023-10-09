Краснодарцев приглашают на лекцию о японской ксилографии

Встреча посвящена ксилографии укиё-э из коллекции музея. Лекцию проводит младший научный сотрудник Анастасия Волохова.

Укиё-э переводится с японского языка «картины (образы) изменчивого мира». Это направление в изобразительном искусстве Страны восходящего солнца, получившее развитие с периода Эдо. Основоположником укиё-э считается живописец и график Хисикава Моронобу. Для направления характерны картины обыденной жизни, на гравюрах изображались гейши, борцы сумо, популярные актёры театра кабуки и пейзажи.

Начало лекции в 13:00. Стоимость участия 150 рублей, необходима предварительная запись по телефону +7 (861) 268-09-00. Возрастное ограничение 18+.

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