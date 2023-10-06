В Геленджике открылась выставка работ Зураба Церетели

Впервые жителям и гостям курорта покажут скульптуры и картины именитого мастера — порядка 40 работ.

Зураб Церетели — художник, педагог, с 1997 года является президентом Российской академии художеств. Автор более 5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).

Среди наиболее известных скульптурных работ следует выделить монумент «Добро побеждает Зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, монумент «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, памятник Петру Первому в Москве, бронзовую скульптуру «Рождение Нового Человека» в Париже, монумент «Слеза скорби» в Нью-Джерси.

Выставка работ Зураба Церетели будет работать до 25 ноября по адресу улица Островского, 1.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко можно оценить экспозицию местного художника Сергея Яшина. Представлено более 40 живописных полотен, созданных в разных жанрах и в разный период творчества мастера.