В парке «Краснодар» на выходных бесплатно покажут мультфильмы и драму о жизни Энрико Карузо

В амфитеатре парка «Краснодар» на выходных можно будет бесплатно посмотреть мультфильмы и музыкальное драмеди

8 октября с 9:00 до 18:00 будут показывать мультсериалы от канала СТС.

В 19:00 стартует биографическая драма «Великий Карузо». Лента рассказывает о жизни знаменитого тенора, живущего в Неаполе. Он влюбляется в девушку Мусетту, но не нравится её отцу — тому кажется, что пение, которым занимается Энрико, — несерьёзная деятельность. Затем его новой избранницей становится Дороти Бенджамин, родитель которой владеет столичной оперой. На этот раз возможному тестю не нравится крестьянское происхождение Карузо.

Вход на все сеансы свободный.

Ранее Юга.ру делали обзор фильмов, которые вышли в кинопрокат на этой неделе.