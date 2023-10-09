Краснодарцев приглашают на лекцию о психологии денег
В краснодарском пространстве Time office 14 октября пройдет лекция «Психология денег: как найти средства на книги, развитие и всё, на что их обычно не хватает»
Программа:
- как деньги связаны с нашими потребностями и желаниями;
- внутренние конфликты, которые мешают нам зарабатывать;
- как выстроить отношения с деньгами так, чтобы хватило на книжные новинки, поездку к морю в несезон и вот тот отпадный шоппер с Маяковским.
Встречу проводит лектор проекта Vita Nuova Ксения Луганская.
Читайте также:
Начало в 18:00. Стоимость участия 500 рублей. Зарегистрироваться можно здесь. Пространство Time office находится по адресу улица Северная, 324, литер А, 6 этаж.
Напомним, 12 октября в Краснодаре творческое объединение «22» приглашает посмотреть и обсудить драмеди «Такси-блюз» 1990 года.