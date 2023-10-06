В Краснодаре состоится премьера спектакля «Провожающим просьба покинуть вагон»

Это выпускная работа актерской лаборатории проекта Renaissance. Спектакль о том, как мы влюбляемся, разочаровываемся, теряем смысл и пытаемся найти его снова. Зрители увидят четыре истории от героинь разных эпох, возрастов и взглядов.

Начало в 20:00. Стоимость билета 550 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском театре Veritas в октябре состоятся премьерные показы спектакля «Нежданный гость» по мотивам одноименного романа Агаты Кристи. Постановку осуществила режиссерка Екатерина Симонова.

В доме творчества «Пространство и время» 8 октября представят музыкальный спектакль «Поэзия». Прозвучат стихотворения Бродского, Поляковой, Одена и Шекспира в исполнении актрисы Марии Ступченко.

В репертуар Музыкального театра Краснодара спустя 10 лет возвращается «Веселая вдова». Новая режиссура, костюмы и сценография придадут традиционной постановке современный стиль, яркость и роскошь.