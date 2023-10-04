Жители юга России чаще всего берут автокредит на Lada, KIA и Hyundai — РНКБ

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Kia Ceed © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Kia Ceed © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) рассказал о среднем чеке автокредита наличными и самых популярных у южан марках автомобилей

В среднем заемщики оформляли автокредит наличными в РНКБ на 1,2 млн рублей. Чаще всего — на авто с пробегом.

Самыми популярными марками у жителей юга России стали Lada, KIA и Hyundai.

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Весной этого года в банке стартовала программа «Автокредит наличными». По ней россияне офомили займы на 500 млн рублей. В августе программа возглавила рейтинг самых выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса в 2023 году, составленный порталом Банки.ру.

По программе «Автокредит наличными» от РНКБ можно купить авто с пробегом или без, у физлица или в любом автосалоне, на интернет-площадке или аукционе на территории России. Первоначальный взнос не обязателен.

Подать заявку на автокредит и оформить уже одобренное предложение можно онлайн на официальном сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ 24/7»

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