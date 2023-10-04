Жители юга России чаще всего берут автокредит на Lada, KIA и Hyundai — РНКБ

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) рассказал о среднем чеке автокредита наличными и самых популярных у южан марках автомобилей

В среднем заемщики оформляли автокредит наличными в РНКБ на 1,2 млн рублей. Чаще всего — на авто с пробегом. Самыми популярными марками у жителей юга России стали Lada, KIA и Hyundai.

Весной этого года в банке стартовала программа «Автокредит наличными». По ней россияне офомили займы на 500 млн рублей. В августе программа возглавила рейтинг самых выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса в 2023 году, составленный порталом Банки.ру.