В сети появилась бесплатная игра о безопасности в интернете «Стражи Авито»

Авито выпустил обучающую игру о цифровой безопасности «Стражи Авито» для детей, подростков и взрослых

Что это за игра? По сюжету игры герой перемещается в сказочном пространстве и помогает его жителям решать непростые вопросы безопасности. Он побеждает главного злодея и его приспешников с помощью правил и технологий цифровой гигиены. Их можно узнать, добывая артефакты. Каждый уровень заканчивается тестом для закрепеления знаний. Разработчики создали три версии игры — для детей 6-11 лет, подростков 12-18 лет, а также взрослых от 18 лет и старше. Сейчас в каждом сценарии три уровня, но создатели обещают добавить новые игровые ситуации.

© Скриншот со страницы https://safetygame.avito.com/?utm_source=media&utm_medium=text&utm_campaign=safetygame

Чем она полезна? Выполняя задания, игрок учится ключевым правилам онлайн-общения и шопинга: общаться в защищенном канале;

не переводить предоплату;

не передавать персональные данные и данные платежных счетов. Обходя препятствия и встречающихся на пути противников, добывая сказочные артефакты и пользуясь подсказками добрых помощников, герой вспоминает эти правила, узнает о безопасных технологиях и учится их применять. Чтобы создать максимально близких аудитории персонажей, Авито привлек к их разработке школьников и студентов-олимпиадников возрастом от 12 до 20 лет. Директор по работе с данными Авито Андрей Рыбинцев считает, что игра сделает обучение цифровой безопасности легким и интересным: «Мы уже запускали раннер с правилами безопасности в телеграме, и теперь пошли дальше — новая игра будет развиваться, усложняться, и для ее прохождения уже недостаточно быть внимательным на дистанции, важно запомнить правила и ответить на вопрос квиза. Мы уверены, что проверять знания и делать ошибки лучше в такой же игровой форме, чтобы на практике быть уже полностью готовым к возможной встрече с нестандартными ситуациями».

Какие призы можно выиграть? Если верно ответить на вопросы каждого из трех этапов, можно получить промо-код на один из цифровых сервисов, в том числее на Авито Доставку и Автотеку.

Чтобы пройти игру и получить возможность выиграть призы, нужно зайти на специальный лендинг, авторизоваться одним из предложенных способов и выбрать подходящий по возрасту сценарий. Количество призов ограничено.

Кто создал игру? (кликните, чтобы прочитать) Команда Авито: Ульяна Смольская, PR директор Авито;

Ирина Вольская, руководитель по управлению репутацией и антикризисом в PR;

Анна Китайкина, руководитель отдела по спецпроектам и бренд коммуникациям;

Роман Мотузок, ведущий менеджер по работе с социальными медиа;

Елена Чинакова, ведущий дизайнер по работе с социальными медиа;

Карина Неупокоева, специалист по работе с социальными медиа. Команда тестировщиков-олимпиадников: Артур Просвирин, 16 лет, ученик школы в профильном классе математической вертикали;

Роман Муслумов, 17 лет, закончил лицей Воробьёвы Горы, курсы ТОП академии;

Лука Гуска, 15 лет, онлайн-школа «Фоксфорд», курсы TOP академии;

Филипп Добровольский, 12 лет, учится в школе, занимается созданием игр на разных движках;

Дарья Агафонова, 20 лет, учится в Казанском федеральном университете;

Александр Онищенко, 19 лет, учится в КФУ ИТИС на 3 курсе. Разработчики игры: агентство Trend Surf и Asap digital.

Управляющий партнер Авито по поддержке бизнеса Сергей Пивень: «Начнем с того, что мы значительный игрок на этом рынке. Поэтому кто, если не мы, мог стать генеральным партнером «Цифрового диктанта»! Нашими услугами пользуется больше половины взрослого населения России. Как игрок такого масштаба, мы чувствуем за собой ответственность и готовы продвигать безопасность как внутри платформы, так и в целом по стране. Мы достигли больших успехов в рамках собственной платформы: за три года число жалоб на небезопасное поведение на платформе снизилось в 65 раз». Управляющий партнер по развитию бизнеса Авито Иван Гуз: «Мы стремимся обеспечивать безопасный путь для пользователей Авито, инвестируя в технологии: формируем цифровую репутацию, позволяя сохранять историю сделок, рейтинг и отзывы, проходить проверки подлинности профиля и получать цифровые бейджи. В то же время мы сохраняем высокий уровень приватности данных, скрывая номера телефонов и позволяя общаться онлайн внутри приложения. Сам я стараюсь при совершении любых действий в интернете соблюдать главные правила: сохранять в тайне личные данные и использовать только безопасные сервисы для заключения сделок. эти же правила мы стремимся донести и до каждого пользователя интернет-сервисов».