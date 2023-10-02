ГК ТОЧНО достроила жилой комплекс «Абрикосово» в районе парка «Краснодар»

Группа компаний ТОЧНО (основатель и генеральный директор — Николай Амосов) устроила праздник в честь передачи ключей собственникам 4 литера ЖК «Абрикосово»

«Абрикосово» — жилой комплекс из четырех 24-этыжных домов с зелеными зонами и фруктовыми деревьями в периметре улиц Героя Яцкова и Героев-Разведчиков.

Во дворе расположили безопасные детские площадки, воркаут-зону и небольшую прогулочную аллею. Отдохнуть с семьей или собраться с друзьями можно в зоне барбекю.

На территории квартала две парковки: подземная на 268 мест и 7-этажная на 499. Во дворах и на паркинге работает видеонаблюдение. Первые этажи домов занимают коммерческие помещения: магазины, аптеки, кофейни, пекарни, пункты выдачи заказов.

Летом внутри комплекса открылся фитнес-клуб Balance с бассейнами для детей и взрослых, современными тренажерами, залами для групповых занятий, кроссфита и единоборств, турецким хамамом и финской сауной.

На празднике возле фотозоны выстроилась очередь на фотосессию с аниматорами в ярких костюмах. Маленькие гости делали тату и аквагрим, прыгали на батуте и смотрели шоу мыльных пузырей. Пока за детьми присматривали аниматоры, родители танцевали под каверы популярных песен и делили моментальное фото у gif-стойки. Всех гостей праздника угощали горячими осенними напитками и закусками.

© Фото Анатолия Куликова, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

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Поздравил новоселов заместитель генерального директора ГК ТОЧНО Дмитрий Инаятов: «От лица группы компаний ТОЧНО поздравляю всех жильцов с новосельем. Мы полностью завершили проект «Абрикосово», как и обещали, построили в срок. Наша компания продолжает активное строительство в Краснодаре и других регионах, создает современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой, чтобы менять жизнь людей к лучшему».

Строительство ЖК «Абрикосово» началось в 2018 году. Первый литер сдали летом 2021 года, а в августе 2023-го ключи получили жители 3-го дома и 4-го (последнего) на 276 квартир. Всего в комплексе будут жить 2610 семей.

© Фото Анатолия Куликова, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО