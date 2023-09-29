Летом Краснодарский край лидировал по числу туристов — МегаФон

На основе анализа обезличенных данных абонентов МегаФон выяснил, что по общему количеству принятых туристов в России лидирует Краснодарский край. Второе место у Москвы, а третье — у Санкт-Петербурга. В пятерку самых популярных регионов вошли Дагестан и Татарстан.

Больше всего количество путешественников минувшим летом выросло в Мурманской и Амурской областях. В сравнении с сезоном 2022 года приток туристов в эти регионы составил 39% и 17% соответственно. Больше всего по России путешествуют москвичи, петербуржцы и самарчане, выяснили эксперты МегаФона.

Лидер роста минувшего лета — Мурманская область. Ее посетили на 39% больше россиян, чем в прошлом году. В первую очередь в летние месяцы туристов интересовали озера для рыбалки — Воче-Ламбина, Имандра, Чунозеро и другие, а также река Кола, где организуют экстрим-сплавы.

Следом в рейтинге идет Амурская область (+17%). Одна из главных точек притяжения в регионе — космодром Восточный. Этим летом там состоялось несколько пусков, что повысило популярность экскурсий на высокотехнологичный объект. Аналогичный рост демонстрирует и Дагестан (+17%), здесь россиян особенно привлекают гора Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум.

По 16% прибавили Забайкальский край и Калининградская область. В Забайкалье летом туристы посещали систему Ивано-Арахлейских озер, национальный парк«Алханай» и ленд-арт парк «Тужи». А в Калининградской области — остров Иммануила Канта в центре столицы региона, поселок-курорт Отрадное и город-курорт Зеленоградск.

Чаще всего путешествовали в другие регионы страны жители Москвы (минус 2% год к году), Санкт-Петербурга (+2%), и Самары(+5%), Югры (+5,5%) и Башкирии (+7%).

Больше половины всех поездок (51%) совершили абоненты в возрасте 31-45 лет. Еще около 38% любителей внутреннего туризма — это россияне группы 45+.

В путешествиях по России туристы тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе. При этом поиску ближайшей WiFi-точки абоненты все чаще предпочитают докупку пакета с гигабайтами.