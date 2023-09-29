В Краснодаре пройдет психологическая лекция о зависти

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 1 октября состоится лекция «Как из зависти брать ресурс»

По словам Анны Сокол, здоровой психике свойственно испытывать весь спектр чувств, в том числе злость, гнев, ненависть и зависть. Другой вопрос, что с ними делать.

В программе:

  • из чего складывается зависть;
  • почему сложно признаться себе в этом чувстве;
  • зависть и сравнение себя с другими;
  • кому на самом деле вы завидуете;
  • как взять ресурс из зависти;
  • практики и техники, направленные на самостоятельную работу с завистью.

Начало лекции в 18:30. Стоимость билета 1000 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском баре «Винодер» 30 сентября пройдет лекция «Разговоры о вине». Участники обсудят Древнюю Грецию и Древний Рим.

Афиша Краснодар Лекции Образование отдых Психология Развлечения

Новости

В Краснодаре пройдет психологическая лекция о зависти
Краснодарский край занял 31 место в экологическом рейтинге по итогам лета 2023 года
В Краснодарском крае 4 октября будет звучать сирена
В Краснодарском крае начался прием заявок на четвертый конкурс губернаторских грантов
В Краснодаре запустили программу фудшеринга для нуждающихся. Рассказываем, как это работает
В Геленджике реконструкцию аэропорта планируют завершить в 2024 году

Лента новостей

Реклама на сайте