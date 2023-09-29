В Краснодаре пройдет психологическая лекция о зависти

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 1 октября состоится лекция «Как из зависти брать ресурс»

По словам Анны Сокол, здоровой психике свойственно испытывать весь спектр чувств, в том числе злость, гнев, ненависть и зависть. Другой вопрос, что с ними делать.

В программе:

из чего складывается зависть;

почему сложно признаться себе в этом чувстве;

зависть и сравнение себя с другими;

кому на самом деле вы завидуете;

как взять ресурс из зависти;

практики и техники, направленные на самостоятельную работу с завистью.

Начало лекции в 18:30. Стоимость билета 1000 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

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