В Краснодаре пройдет психологическая лекция о зависти
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 1 октября состоится лекция «Как из зависти брать ресурс»
По словам Анны Сокол, здоровой психике свойственно испытывать весь спектр чувств, в том числе злость, гнев, ненависть и зависть. Другой вопрос, что с ними делать.
В программе:
- из чего складывается зависть;
- почему сложно признаться себе в этом чувстве;
- зависть и сравнение себя с другими;
- кому на самом деле вы завидуете;
- как взять ресурс из зависти;
- практики и техники, направленные на самостоятельную работу с завистью.
Начало лекции в 18:30. Стоимость билета 1000 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
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