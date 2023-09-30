Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Тема» 1979 года

Фильм снят в 1979 году, но из-за цензурных ограничений был показан только в 1986-м. Этим и объясняется тот факт, что главного приза Берлинского кинофестиваля лента удостоилась только в 1987-м.

В поисках вдохновения и новых тем столичный писатель Ким Есенин отправляется с любовницей и другом в провинцию. Осознавая свою бездарность, он переживает кризис. Неожиданно для себя Есенин обнаруживает, что здесь люди живут совсем иначе, чем в привычном ему мире. Став невольным свидетелем любовной драмы, герой вдруг понимает, что в его жизни и творчестве не хватает самого главного.

По словам организаторов, этот киновечер — дань памяти и восхищение талантом одного из величайших кинорежиссеров нашего времени.

После показа фильм со зрителями обсудит искусствовед Тимофей Коваленко.

Начало в 20:00. Стоимость участия 500 рублей. Арт-пространство «Свои» находится по адресу улица Зиповская, 5, литер Х.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» 1 октября состоится показ и обсуждение психологического триллера «Сплит». Это лента режиссёра М. Найта Шьямалана является частью трилогии, в которую также входят картины «Неуязвимый» и «Стекло».