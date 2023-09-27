За три года клиенты РНКБ взяли 1 млрд рублей в ипотеку на строительство частных домов

Реклама ООО "ПР-Лидер" ИНН: 7725299743 ERID: j1SVHyf65EC2YESXC
Краснодарский край, Крым, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

После старта кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в 2021 году банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, выдал клиентам 1 млрд рублей на строительство частных домов

Средний чек такого кредита — 4,4 млн рублей, а средняя стоимость строящегося объекта — 5,5 млн рублей. Чаще всего заемщики оформляли кредиты на строительство дома в Симферопольском районе Крыма площадью около 100 кв. метров.

Сегодня 85% кредитов на ИЖС РНКБ выдал по госпрограммам со сниженными процентными ставками: «Господдержка 2022», «Семейная ипотека» и «Сельская ипотека». 35% таких займов клиенты оформили по «Семейной ипотеке» и 20% — с использованием материнского капитала.

Читайте также:

«Сфера индивидуального жилищного строительства — одна из наиболее динамично развивающихся на сегодняшний день. При этом благодаря льготным госпрограммам заемщики могут взять кредит на ИЖС по ставкам значительно ниже рыночных», — говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

По спецпрограмме РНКБ «Строительство жилого дома» можно оформить ипотеку:

— на земельный участок с одновременным строительством жилого дома;
— на строительство жилого дома по типовым проектам застройщика на земельном участке, находящемся в собственности заемщика.

Минимальная сумма кредита на ИЖС — 600 тыс. рублей, максимальный срок — 25 лет. 

Подробности о программе «Строительство жилого дома»

Реклама. РНКБ БАНК (ПАО), ИНН 7701105460, Республика Крым, город Симферополь, улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34.

Банки Жилье Ипотека Кредитование РНКБ Финансы Экономика

Новости

Родители краснодарских школьников попросили юристов помочь вернуть школьные автобусы
Мэр Краснодара считает, что в городе живут 1,6 млн человек
СМИ сообщили о задержании главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю
В Краснодаре на улице Конгрессной тушат крупный пожар в поле
Первые безвизовые туристы из Ирана завершили тур по Северному Кавказу
В сочинском природном заповеднике введут ограничения на нескольких маршрутах

Лента новостей

В центре Краснодара открыли кинотеатр с окнами, граффити, лежачими креслами и заказом еды. Репортаж
25 сентября, 14:50
В центре Краснодара открыли кинотеатр с окнами, граффити, лежачими креслами и заказом еды. Репортаж
В начале октября Адыгея отметит День республики
Вчера, 18:38
В начале октября Адыгея отметит День республики
Праздник будет длиться четыре дня, главные мероприятия пройдут в Майкопе
Двухлетнюю Настю Драгун удочерили, ей нужно дорогостоящее лечение
Вчера, 14:11
Двухлетнюю Настю Драгун удочерили, ей нужно дорогостоящее лечение
Маленькой краснодарке нужна ваша помощь

Реклама на сайте