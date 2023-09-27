За три года клиенты РНКБ взяли 1 млрд рублей в ипотеку на строительство частных домов

После старта кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в 2021 году банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, выдал клиентам 1 млрд рублей на строительство частных домов

Средний чек такого кредита — 4,4 млн рублей, а средняя стоимость строящегося объекта — 5,5 млн рублей. Чаще всего заемщики оформляли кредиты на строительство дома в Симферопольском районе Крыма площадью около 100 кв. метров.

Сегодня 85% кредитов на ИЖС РНКБ выдал по госпрограммам со сниженными процентными ставками: «Господдержка 2022», «Семейная ипотека» и «Сельская ипотека». 35% таких займов клиенты оформили по «Семейной ипотеке» и 20% — с использованием материнского капитала.