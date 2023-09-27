За три года клиенты РНКБ взяли 1 млрд рублей в ипотеку на строительство частных домов
После старта кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в 2021 году банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, выдал клиентам 1 млрд рублей на строительство частных домов
Средний чек такого кредита — 4,4 млн рублей, а средняя стоимость строящегося объекта — 5,5 млн рублей. Чаще всего заемщики оформляли кредиты на строительство дома в Симферопольском районе Крыма площадью около 100 кв. метров.
Сегодня 85% кредитов на ИЖС РНКБ выдал по госпрограммам со сниженными процентными ставками: «Господдержка 2022», «Семейная ипотека» и «Сельская ипотека». 35% таких займов клиенты оформили по «Семейной ипотеке» и 20% — с использованием материнского капитала.
«Сфера индивидуального жилищного строительства — одна из наиболее динамично развивающихся на сегодняшний день. При этом благодаря льготным госпрограммам заемщики могут взять кредит на ИЖС по ставкам значительно ниже рыночных», — говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.
По спецпрограмме РНКБ «Строительство жилого дома» можно оформить ипотеку:
— на земельный участок с одновременным строительством жилого дома;
— на строительство жилого дома по типовым проектам застройщика на земельном участке, находящемся в собственности заемщика.
Минимальная сумма кредита на ИЖС — 600 тыс. рублей, максимальный срок — 25 лет.
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