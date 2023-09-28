В Краснодаре открылась выставка «Совриск в русских субтропиках»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 28 сентября открылась выставка «Совриск в русских субтропиках»

Представлены афиши, каталоги фестивалей, программки, фотографии и другие объекты, отражающие художественную жизнь Сочи трёх последних десятилетий. Фото- и видеоматериалы, а также другие артефакты посвящены российско-немецкому проекту по культурному обмену «Квадролог», Сочинскому фестивалю современного изобразительного искусства, известному как «Пограничные зоны искусства», художественной группе «Гильдия красивых», самоорганизации «Аэрарий».

Читайте также:

Также посетители увидят экспериментальные работы на стыке живописи, фотографии и печати художника-самоучки Игоря Осутина, работавшего в 1990-х годах. На выставке он демонстрирует искусство сочинского андеграунда.

Экспозиция будет работать до 8 октября по адресу улица Красная, 15. Возрастное ограничение 12+.

  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале с 3 октября будут показывать работы архитекторов края и Адыгеи. Представлено более 120 произведений, выполненных в различных видах изобразительного искусства.

Афиша дорога на курорт Искусство Курорты и туризм Музеи отдых Развлечения Сочи

Новости

В Новороссийске собирают деньги для одиноких пенсионеров, чтобы поздравить их с Днем пожилого человека
В центре Краснодара ограничат движение транспорта из-за строительства ливневки
На западе Краснодарского края горит гектар поля вблизи жилых домов
В Краснодаре полиция и волонтеры ищут 16-летнюю девочку
На Крымском мосту на ночь перекроют автомобильное движение
В Краснодаре открылась выставка «Совриск в русских субтропиках»

Лента новостей

В центре Краснодара открыли кинотеатр с окнами, граффити, лежачими креслами и заказом еды. Репортаж
25 сентября, 14:50
В центре Краснодара открыли кинотеатр с окнами, граффити, лежачими креслами и заказом еды. Репортаж
В начале октября Адыгея отметит День республики
26 сентября, 18:38
В начале октября Адыгея отметит День республики
Праздник будет длиться четыре дня, главные мероприятия пройдут в Майкопе
Двухлетнюю Настю Драгун удочерили, ей нужно дорогостоящее лечение
26 сентября, 14:11
Двухлетнюю Настю Драгун удочерили, ей нужно дорогостоящее лечение
Маленькой краснодарке нужна ваша помощь

Реклама на сайте