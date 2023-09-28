В Краснодаре открылась выставка «Совриск в русских субтропиках»

В Краснодарском музее имени Коваленко 28 сентября открылась выставка «Совриск в русских субтропиках»

Представлены афиши, каталоги фестивалей, программки, фотографии и другие объекты, отражающие художественную жизнь Сочи трёх последних десятилетий. Фото- и видеоматериалы, а также другие артефакты посвящены российско-немецкому проекту по культурному обмену «Квадролог», Сочинскому фестивалю современного изобразительного искусства, известному как «Пограничные зоны искусства», художественной группе «Гильдия красивых», самоорганизации «Аэрарий».

Также посетители увидят экспериментальные работы на стыке живописи, фотографии и печати художника-самоучки Игоря Осутина, работавшего в 1990-х годах. На выставке он демонстрирует искусство сочинского андеграунда.

Экспозиция будет работать до 8 октября по адресу улица Красная, 15. Возрастное ограничение 12+.