В Краснодаре открылась выставка «Совриск в русских субтропиках»
В Краснодарском музее имени Коваленко 28 сентября открылась выставка «Совриск в русских субтропиках»
Представлены афиши, каталоги фестивалей, программки, фотографии и другие объекты, отражающие художественную жизнь Сочи трёх последних десятилетий. Фото- и видеоматериалы, а также другие артефакты посвящены российско-немецкому проекту по культурному обмену «Квадролог», Сочинскому фестивалю современного изобразительного искусства, известному как «Пограничные зоны искусства», художественной группе «Гильдия красивых», самоорганизации «Аэрарий».
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Также посетители увидят экспериментальные работы на стыке живописи, фотографии и печати художника-самоучки Игоря Осутина, работавшего в 1990-х годах. На выставке он демонстрирует искусство сочинского андеграунда.
Экспозиция будет работать до 8 октября по адресу улица Красная, 15. Возрастное ограничение 12+.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале с 3 октября будут показывать работы архитекторов края и Адыгеи. Представлено более 120 произведений, выполненных в различных видах изобразительного искусства.