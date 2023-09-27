В Ставропольском крае продолжат внедрять цифровые решения «Ростелекома»

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписали соглашение о сотрудничестве в цифровизации региона до 2030 года

Стороны займутся цифровой трансформацией региональной экономики и внедрением в социальную сферу комплексных программ информатизации.

«Ростелеком» — стратегический партнер государства в реализации национальной программы «Цифровая экономика». Мы на Ставрополье запустили целый ряд важных и масштабных проектов, но еще есть над чем работать. Наша общая цель — сделать так, чтобы цифровые технологии были не только доступны каждому жителю края, но и помогали быстро решать жизненно важные задачи. Медицина, образование, государственные услуги, комфортная безопасная среда — для повышения эффективности эти и другие направления требуют внедрения умных систем и сервисов», — отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Какие проекты уже реализвали на Ставрополье? Связь На втором этапе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) провайдер построил базовые станции в 17 малых населенных пунктах Ставропольского края. Современная связь, включая LTE, доступна больше чем 5 тыс. жителям региона. Всего до конца 2023 года «Ростелеком» установит здесь 36 базовых станций.

За последние три года «Ростелеком» инвестировал в строительство и техническое перевооружение телекоммуникационной инфраструктуры Ставропольского края более 2 млрд рублей. Компания первая в регионе увеличила скорость домашнего интернета до 1 Гбит/с. Охват домохозяйств Ставрополья оптической связью «Ростелекома» за три года увеличился на 20% — до 690 тысяч.

Транспорт «Ростелеком» интегрировал в интеллектуальную транспортную систему (ИТС) новые решения для директивного управления транспортными потоками, видеонаблюдения за ДТП, информирования водителей с помощью специальных табло. Для уменьшения числа ДТП и заторов провайдер модернизировал 15 светофоров на самых оживленных улицах краевого центра.

«Ростелеком» запустил в Краснодаре Центр управления и мониторинга сети: Он контролирует 42 региона РФ

Здравоохранение В 2022 году провайдер внедрил два важных ИТ-решения в сфере здравоохранения Ставрополья. Первое из них объединяет все лабораторное оборудование больниц региона в единую информационную сеть и позволяет более оперативно обрабатывать данные медицинских анализов. Второе помогает врачам вести карточки пациентов, обмениваться данными инструментальных исследований и проводить медицинские консультации онлайн.

Образование По федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальный провайдер подключил к единой сети передачи данных (ЕСПД) через защищенные каналы связи 753 образовательных учреждения Ставрополья. При технической поддержке «Ростелекома» в крае действуют комплексная система экстренного оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (КСЭОН), «Система 112» и другие решения.

Видеонаблюдение, безопасность на дорогах и образование: Как «Ростелеком» строит «Цифровую экономику» на юге России