В Краснодаре пройдет лекция о том, как победить смерть

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Краснодаре 5 октября пройдет лекция «Как спастись человеку? Семь ответов древнего мира»

Древние тексты примечательны поиском способа, как победить смерть. Однако литература, религия и философия пытаются показать путь, как не быть уничтоженным вовсе. Гости услышат версии египтян, шумеров, индусов, евреев, греков, христиан, гностиков.

О борьбе за бессмертие расскажут на основе текстов и учений Осириса, Гильгамеша, Кришны с Буддой, Моисея с Иовой, Ахиллеса с Платоном, а также Иисуса.

Лекцию читает профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой зарубежной литературы Кубанского государственного университета Алексей Татаринов.

Начало в 19:00. Стоимость 1000 рублей, запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Встреча пройдет в конференц-зале отеля «Бристоль» по адресу улица Калинина, 293.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре появилось Death Cafe — проект, в рамках которого обсуждают тему смерти. Встречи проводятся в формате свободной беседы.

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