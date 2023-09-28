Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Сплит» о расстройстве личности

Это лента режиссёра М. Найта Шьямалана является частью трилогии, в которую также входят картины «Неуязвимый» и «Стекло». После вечеринки по поводу дня рождения Клэр её саму, а также подруг Марсию и Кейси похищают прямо с автостоянки в центре Филадельфии. Они приходят в себя в закрытом помещении, оборудованном специально для них. Позже перед ними предстаёт Кевин, через несколько минут он превращается в Денниса, потом в Патрицию, затем в Хейдвига, Барри и так далее. Их похититель страдает множественным расстройством личности, которых в его голове аж 23 — от манерного обитателя мира моды до старой девы-кошатницы.

Главную роль в ленте исполнил шотландский актер Джеймс Макэвой («А в душе я танцую», «Последний король Шотландии», «Джейн Остин», «Искупление», «Особо опасен», «Транс», «Сплит»).

После просмотра зрители обсудят ленту с психологом. Начало в 20:00. Стоимость билета 400 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.