Озеро страха, застрявший на Луне, загадочный фантом. Рассказываем, что посмотреть в кино с 28 сентября
Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе
Драматический триллер «Великая ирония» — 50-й фильм в карьере известного режиссера и четырехкратного обладателя премии «Оскар» Вуди Аллена. Действие происходит в любимом городе кинодеятеля — Париже. Главные герои Фанни и Ален учились в одной манхэттенской школе. Теперь девушка скучает на светских раутах в компании богатого мужа. Однажды Фанни и Ален встречаются, между ними завязываются романтические отношения. В какой-то момент ревнивый супруг начинает что-то подозревать.
Действие фантастической драмы «Луна» происходит в 2029 году. Южная Корея отправляет на единственный естественный спутник Земли трех космонавтов, но из-за вспышки на Солнце корабль терпит крушение. В живых остаётся лишь один член экипажа, которому удается высадиться на обратной стороне Луны. Все силы NASA направлены на его спасение. Теперь весь мир следит за попытками сберечь астронавта под непрекращающимся метеоритным дождем.
Хоррор «Озеро страха. Присутствие» рассказывает об известном актере Викторе, младшая сестра которого в детстве утонула. Много лет спустя он вместе с женой Алисией решает продать старую семейную собственность и возвращается в дом, где вырос. Через некоторое время Виктора начинают преследовать ужасные сны.
Главные герои драмы «1993» — муж и жена, которые работают в аварийной службе. Оказавшись в эпицентре бурных политических событий, а именно октябрьского вооружённого переворота, они встают по разные стороны баррикад.
Действие триллера «Фантом» происходит в 1933 году во время японской оккупации Кореи. После очередного покушения на нового губернатора пятерых подозреваемых в связях с борцами за освобождение привозят в отдаленный отель. Японский офицер убежден, что среди них находится шпион, которого нужно вычислить за сутки. Постепенно присутствующие начинают подозревать друг друга.
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