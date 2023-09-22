Сбер и Минимущества Ростовской области подписали соглашение

Ростовская область

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Сбер окажет содействие Министерству имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций и фонду имущества Ростовской области в бесплатном информировании предпринимателей и инвесторов об активах

Активы инвесторов и предпринимателей Ростовской области будут размещаться на маркетплейсе Портал DA.

«Мы рады укреплению сотрудничества с правительством Ростовской области для совместного развития бизнес-активности и улучшения инвестиционного климата в регионе, так как теперь стало значительно проще найти необходимый для роста бизнес-проект или актив. Уже сегодня здесь собраны около 350 ростовских активов общей стоимостью более 8 млрд рублей», — рассказала зампредседателя Юго-Западного Сбербанка Ольга Долгова.

Портал DA — имущественный маркетплейс Сбербанка, предоставляющий сервис для всех сторон сделки. Инвесторы могут получить здесь всю информацию об активах и консультацию о вариантах приобретения, а продавцы — платформу с аудиторией потенциальных покупателей.

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«С помощью соглашения мы расширили доступность информации о реализуемом имуществе. Партнёрство с площадкой Сбера стало ещё одним важным инструментом, который поможет предпринимателям найти новые возможности для старта или развития бизнеса. Мы планируем использовать её как для реализации планово выставленного на торги государственного и муниципального имущества, так и для анализа спроса на иные объекты, находящиеся в ведении Министерства», — отметил министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Евгений Осыченко.

Как писали ранее Юга.ру, Сбер и Сочинский госуниверситет откроют на курорте бизнес-школу.

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