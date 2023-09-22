Сбер и Минимущества Ростовской области подписали соглашение

Сбер окажет содействие Министерству имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций и фонду имущества Ростовской области в бесплатном информировании предпринимателей и инвесторов об активах

Активы инвесторов и предпринимателей Ростовской области будут размещаться на маркетплейсе Портал DA. «Мы рады укреплению сотрудничества с правительством Ростовской области для совместного развития бизнес-активности и улучшения инвестиционного климата в регионе, так как теперь стало значительно проще найти необходимый для роста бизнес-проект или актив. Уже сегодня здесь собраны около 350 ростовских активов общей стоимостью более 8 млрд рублей», — рассказала зампредседателя Юго-Западного Сбербанка Ольга Долгова.

Портал DA — имущественный маркетплейс Сбербанка, предоставляющий сервис для всех сторон сделки. Инвесторы могут получить здесь всю информацию об активах и консультацию о вариантах приобретения, а продавцы — платформу с аудиторией потенциальных покупателей.