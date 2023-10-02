Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Жил певчий дрозд» 1970 года

Композитор Гия работает в оперном оркестре и играет на инструменте, который не требует его постоянного присутствия, — литаврах. Надо ударить раз — потом длинная пауза, иногда до последнего акта. И потом надо прийти вовремя, чтобы ударить ещё раз в финале. В промежутке между всем этим он успевает совершить немало странных и нелепых поступков.

После показа зрители смогут обсудить увиденное на экране с ведущим мероприятия.

Начало в 19:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.

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