В Краснодаре арт-сэконд SNOVA проведет праздничную распродажу

Краснодарский край

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  • © Фото jcomp, freepik.com
    © Фото jcomp, freepik.com

В Краснодаре 24 сентября состоится гаражная распродажа hugge sale

Её организует на открытом воздухе арт-сэконд SNOVA. Можно будет продать свои ненужные вещи или отдать их бесплатно и получить купон, чтобы взять любые три со специальных стоек.

Также будет зона обмена для собачников, растениеводов и любителей настольных игр. Кроме того, запланирована лотерея.

Гаражная распродажа hugge sale продлится с 12:00 до 18:00 по адресу улица Красная, 139 (вход через шлагбаум). Вход свободный.

Ранее Юга.ру рассказывали о магазине осознанного потребления SNOVA, который весной открыла дизайнерка Светлана Эннс. Туда можно сдать ненужную одежду, купить что-то для души и даже забрать бесплатно.

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