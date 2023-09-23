В Краснодаре арт-сэконд SNOVA проведет праздничную распродажу

Её организует на открытом воздухе арт-сэконд SNOVA. Можно будет продать свои ненужные вещи или отдать их бесплатно и получить купон, чтобы взять любые три со специальных стоек.

Также будет зона обмена для собачников, растениеводов и любителей настольных игр. Кроме того, запланирована лотерея.

Гаражная распродажа hugge sale продлится с 12:00 до 18:00 по адресу улица Красная, 139 (вход через шлагбаум). Вход свободный.

Ранее Юга.ру рассказывали о магазине осознанного потребления SNOVA, который весной открыла дизайнерка Светлана Эннс. Туда можно сдать ненужную одежду, купить что-то для души и даже забрать бесплатно.