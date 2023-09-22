Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Грязь» — экранизацию романа «Дерьмо»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Грязь» © Скриншот видео с YouTube-канала Studio Mao
    Кадр из трейлера к фильму «Грязь» © Скриншот видео с YouTube-канала Studio Mao

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 23 сентября состоится показ и обсуждение черной комедии Джона С. Бейрда «Грязь»

В основе лежит роман «Дерьмо» Ирвина Уэлша. Действие фильма происходит до, во время и после Рождества. Главный герой — Брюс Робертсон, детектив сыскной полиции Эдинбурга, стремящийся получить вакантную должность инспектора. Начальник поручает ему руководство расследованием убийства японского студента в подземном переходе. Постепенно Брюс начинает терять рассудок.

Главную роль в фильме исполнил Джеймс Макэвой («А в душе я танцую», «Последний король Шотландии», «Джейн Остин», «Искупление», «Особо опасен», «Транс», «Сплит»).

После просмотра зрители обсудят ленту с психологом. Начало в 20:00. Стоимость билета 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Ранее Юга.ру сделали обзор фильмов, которые вышли в прокат на этой неделе. Среди них боевик «Неудержимые 4», фэнтезийное драмеди «Первый день моей жизни», приключенческая драма «Чужая», документалистика «Вселенная Стивена Кинга».

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Грязь» — экранизацию романа «Дерьмо»
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