В Краснодаре на выходных пройдут лекции о сексуальных обрядах славян, Пушкине и глянце

В субботу, 23 сентября, в 16:00 начнется лекция «Как забыть бывших?». Психолог Анна Сокол расскажет, почему бывший партнер засел в голове, почему хочется обращаться в эти отношения, как перестать переносить опыт старых отношений в новые и сравнивать нового с бывшим.

В 18:00 стартует встреча с Екатериной Иноземцевой «Сексуальные обряды и традиции в славянской культуре».

В программе:

история становления личности через историю сексуальной жизни;

какой секс был у наших предков, какие ценности и ограничения принесла христианская культура;

причины запретов и ограничений, которые накладывались на сексуальную жизнь с 13 века;

как исторические традиции влияют на нас через искусство и культуру;

какой смысл заложен в исторических текстах и какой потайной смысл у народных игр, примет, ритуалов и песен, которые мы знаем с детства.

В воскресенье, 24 сентября, в 15:00 начнется лекция «Мерзопакость какая! Опять об Пушкина!»

В программе:

самые смешные отсылки к Александру Сергеевичу в литературе и истории;

как Пушкина не признавали в русской литературе и считали неотесанным мужиком;

почему его произведения заставляли краснеть дам и возмущали господ, а мы теперь читаем его детям;

как Пушкину удалось первому сделать писательство профессией, а не увлечением, да еще получать за книги гонорары;

пять неочевидных причин, почему Александр Сергеевич наше все, о которых не говорят в школе.

В 17:00 начнется лекция «Ги Бурден — яркий всплеск в мире глянца». Мария Резец расскажет, как начинался творческий путь провокационного французского фотографа, почему со съемок Бурдена сбегали модели, почему его всегда сопровождала смерть, а также об особенностях работы с цветом.

Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, 24 сентября рядом с Пушкинской площадью на Красной, 11 в Музейном дворике пройдет фестиваль цветов. В программе мастер-классы, интерактивная программа, концерты и лекции.