В Абрау-Дюрсо под Новороссийском пройдет фестиваль короткометражного кино

В поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском на выходных под открытым небом покажут лучшие российские короткометражки в рамках Фестиваля уличного кино

Зрители смогут бесплатно посмотреть фильмы с участием Константина Хабенского, Юрия Стоянова, Владимира Меньшова и других известных актеров. В этом сезоне в конкурсную программу вошли шесть лент, отобранных экспертами из более чем 900 заявок.

После демонстрации зрители смогут проголосовать за понравившуюся картину светом фонариков. Команда фильма, который получит максимальное количество зрительских голосов по итогу сезона и наивысшую оценку жюри, получит 1 млн рублей. Членами жюри стали актёры Александр Петров и Милош Бикович, писатель Александр Цыпкин, режиссеры Дмитрий Дьяченко и Андрей Кравчук, сценарист Пётр Внуков.

Программа фестиваля:

23 сентября

18:30 концерт кавер-группы Kach-band;

19:30 паблик-ток с командой фильма «Пётр I: Последний царь и первый император»;

20:35 показ фильма «Пётр I: Последний царь и первый император».

24 сентября

19:30 показ конкурсной программы фестиваля.

Событие состоится на площади Александра II.

Как писали Юга.ру, с 25 сентября по 1 октября в Абрау-Дюрсо проведут эногастрономический фестиваль «Черноморская винная неделя». В программе кулинарные мастер-классы, концерты биг-бэнда Георгия Гараняна, оркестра Ильи Филиппова и группы «Градусы», винный забег и многое другое.