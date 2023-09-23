Джаз, соул, классика и звук дудука. В парке «Краснодар» выступит оркестр

На сцену выйдут Самвел Айрапетян (скрипка), Александр Пигарев (клавишные), Александр Кислов (бас-гитара), Радж Резго (барабаны), Геннадий Карапетян (гитара), Вардан Балоян (дудук). Прозвучат мировые популярные классические и эстрадные произведения и саундтреки (джаз, соул, нео-классика) под аккомпанемент дудука. И всё это в окружении сотен зажженных свечей.

Организаторы создадут уникальную комбинацию музыки, театра и визуального искусства. Это уже четвертое мероприятие из серии Luminary.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1500 рублей, купить можно по ссылке.

А 28 сентября в амфитеатре парка «Краснодар» выступит квартет Ильи Филиппова. Прозвучит популярная джазовая музыка прошлого столетия и мировые хиты.