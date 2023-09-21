В «Атамани» пройдет фестиваль каши. Её можно будет продегустировать
В этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 23 сентября пройдёт гастрономический фестиваль «Хороша каша, да мала чаша»
В программе:
- дегустация двух видов каши — тыквенной и кулеша (традиционное казачье блюдо с крупой, салом и мясом);
- горячительная викторина;
- состязания по поеданию каши;
- огненное шоу;
- показательное выступление по владению казачьим оружием и рубке шашкой;
- игровые программы, инсценировки обрядов, вокальные номера на подворьях.
Также будут работать выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников и станичная самоварня.
Ранее в казачьей деревне прошли гастрономические праздники шашлыка, индюшки, вареников, окрошки, черноморских морепродуктов, борща и риса.
Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.
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