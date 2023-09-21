В «Атамани» пройдет фестиваль каши. Её можно будет продегустировать

Краснодарский край

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  • © Фото vecstock, Freepik.com
    © Фото vecstock, Freepik.com

В этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 23 сентября пройдёт гастрономический фестиваль «Хороша каша, да мала чаша»

В программе:

  • дегустация двух видов каши — тыквенной и кулеша (традиционное казачье блюдо с крупой, салом и мясом);
  • горячительная викторина;
  • состязания по поеданию каши;
  • огненное шоу;
  • показательное выступление по владению казачьим оружием и рубке шашкой;
  • игровые программы, инсценировки обрядов, вокальные номера на подворьях.

Также будут работать выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников и станичная самоварня.

Ранее в казачьей деревне прошли гастрономические праздники шашлыка, индюшки, вареников, окрошки, черноморских морепродуктов, борща и риса. 

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 21 сентября по 8 октября пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В программу вошли зрительские хиты летнего Beat Film Festival, лучшие фильмы прошлых лет и картина, которая победила в национальном конкурсе.

Еда Праздники Темрюкский район Фестивали

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