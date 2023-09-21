В «Атамани» пройдет фестиваль каши. Её можно будет продегустировать

В этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 23 сентября пройдёт гастрономический фестиваль «Хороша каша, да мала чаша»

В программе:

дегустация двух видов каши — тыквенной и кулеша (традиционное казачье блюдо с крупой, салом и мясом);

горячительная викторина;

состязания по поеданию каши;

огненное шоу;

показательное выступление по владению казачьим оружием и рубке шашкой;

игровые программы, инсценировки обрядов, вокальные номера на подворьях.

Также будут работать выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников и станичная самоварня.

Ранее в казачьей деревне прошли гастрономические праздники шашлыка, индюшки, вареников, окрошки, черноморских морепродуктов, борща и риса.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 21 сентября по 8 октября пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В программу вошли зрительские хиты летнего Beat Film Festival, лучшие фильмы прошлых лет и картина, которая победила в национальном конкурсе.