Сбер и Сочинский госуниверситет откроют на курорте бизнес-школу

Краснодарский край

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  • © Фото Екатерины Румянцевой, предоставлено пресс-службой ЮЗБ ПАО Сбербанк
    © Фото Екатерины Румянцевой, предоставлено пресс-службой ЮЗБ ПАО Сбербанк

Управляющий отделением Сбербанка в Сочи Владимир Ересько и и.о. ректора Сочинского госуниверситета Игорь Гайдамашко подписали соглашение о запуске бизнес-школы

Участниками бизнес-школы могут стать студенты, аспиранты и преподаватели вуза.

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«Сочинский университет — наш важнейший партнер. Мы уже реализовали десятки совместных проектов: от проведения отраслевых бизнес-игр и экскурсий в офисы Сбера до оборудования учебных аудиторий, льготного кредитования на образование и запуска совместных программ обучения по ключевым направлениям подготовки вуза. Отмечу, что многие из наших сотрудников в Сочи получили высшее образование или прошли профессиональную переподготовку именно здесь», — рассказал управляющий центральным отделением Сбербанка в Сочи Владимир Ересько.

Обучение начнется уже этой осенью. «Вторую волну» учеников планируют принять весной 2024 года.

«Мы будем совместно готовить бакалавров, специалистов, магистров по специальностям «Банковское дело», «Экономика», «Экономическая безопасность» и по программам дополнительного образования. При этом сегодня всё актуальнее становится и помощь в развитии финансовой грамотности. Бизнес-школа уже в этом году поможет нашим студентам, аспирантам и преподавателям пройти практику, стажировку, а затем и получить работу в одной из крупнейших компаний страны», — отметил и.о. ректора Сочинского государственного университета Игорь Гайдамашко.

Как писали ранее Юга.ру, аналитики Сбера рассказали о росте спроса на покупку квартир в новостройках в ипотеку в ЮФО.

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