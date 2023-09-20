Сбер и Сочинский госуниверситет откроют на курорте бизнес-школу

«Сочинский университет — наш важнейший партнер. Мы уже реализовали десятки совместных проектов: от проведения отраслевых бизнес-игр и экскурсий в офисы Сбера до оборудования учебных аудиторий, льготного кредитования на образование и запуска совместных программ обучения по ключевым направлениям подготовки вуза. Отмечу, что многие из наших сотрудников в Сочи получили высшее образование или прошли профессиональную переподготовку именно здесь», — рассказал управляющий центральным отделением Сбербанка в Сочи Владимир Ересько.



Обучение начнется уже этой осенью. «Вторую волну» учеников планируют принять весной 2024 года.

«Мы будем совместно готовить бакалавров, специалистов, магистров по специальностям «Банковское дело», «Экономика», «Экономическая безопасность» и по программам дополнительного образования. При этом сегодня всё актуальнее становится и помощь в развитии финансовой грамотности. Бизнес-школа уже в этом году поможет нашим студентам, аспирантам и преподавателям пройти практику, стажировку, а затем и получить работу в одной из крупнейших компаний страны», — отметил и.о. ректора Сочинского государственного университета Игорь Гайдамашко.



Как писали ранее Юга.ру, аналитики Сбера рассказали о росте спроса на покупку квартир в новостройках в ипотеку в ЮФО.