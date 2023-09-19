Краснодарский край возглавил рейтинг по интернет-активности — Мегафон

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Краснодарский край

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  • © Фото artursafronovvvv, freepik.com
    © Фото artursafronovvvv, freepik.com

В 2023 году Краснодарский край занял первое место в рейтинге по средним объёмам интернет‑трафика на жителя

Специалисты МегаФона выяснили, что на их клиента в Краснодарском крае ежемесячно приходится около 55,5 ГБ онлайн‑контента. Как сообщают аналитики сервиса, за год этот показатель вырос на 8%.

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Вторую строчку в рейтинге занимает Калмыкия, где абонент оператора генерирует около 31 ГБ за месяц. Замыкает тройку Астраханская область со средним объемом трафика 28 ГБ.

По данным исследования, по телефону в Краснодарском крае общаются в среднем по 23 минуты. Онлайн-беседы жители Кубани чаще ведут с помощью WhatsApp, но больше времени проводят в Telegram. Мессенджер лидирует по суммарному объёму трафика. Самый востребованный контент жителей региона — видео. На него приходится 44% данных.

В топе популярных смартфонов у абонентов МегаФона Apple iPhone 11, а также Xiaomi Redmi 9A и Xiaomi Redmi 9C.

«Наши аналитики продолжают фиксировать увеличение активности в сети. Пользователи предпочитают звонить по видеосвязи и делиться "тяжёлой" информацией, что требует все больше ресурсов. Чтобы соответствовать запросам, мы непрерывно развиваем телеком‑инфраструктуру, обеспечиваем устойчивое покрытие и высокую скорость мобильного интернета. Так, только в этом году эффект от модернизации сети ощутили миллионы абонентов», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

Ранее Юга.ру писали, что турпоток в Адыгею, по данным МегаФона, вырос в полтора раза.

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