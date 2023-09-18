Краснодарский край стал лидером по турпотоку и самому дорогому проживанию за лето — аналитики

По данным МТС, каждая десятая поездка по стране была совершена в Краснодарский край. Курорты региона в основном выбирали для недельного отдыха. Как сообщают аналитики, это самый высокий показатель в стране по продолжительности отпуска.

Больше всего отдыхающих на Кубани было из Москвы. Также чаще других на курорты края приезжали жители Северо-Запада и Поволжья. Гостей из Центральных регионов России стало на 14% больше, уральцев — на 10%, дальневосточников — на 7%, а сибиряков — на 5,5%.



По данным МТС Travel и Bronevik, самое дорогое бронирование этим летом было сделано в Санкт-Петербурге в период проведения ПМЭФ. За четыре ночи в отеле с видом на Исаакиевский собор гость заплатил 741 тыс. рублей.

Среди самых дорогих бронирований за лето два следующих были сделаны в отеле Адлера. Восемь ночей на Черноморском побережье обошлись одному клиенту в 576 тыс. рублей. Другому 10 ночей стоили 558 тыс. рублей.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, купальный сезон на Черноморском побережье продлится до 10 октября. Как рассказал эксперт, отельеры Анапы и Геленджика в бархатный сезон снизят цены на 30-40%. Также на курорты Краснодарского края в этот период запустили 600 дополнительных поездов.



Как сообщали ранее Юга.ру, Краснодарский край, по данным SuperJob, вошел в топ популярных направлений для осеннего отпуска.