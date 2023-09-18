Уралсиб запустил переводы по системе Юнистрим

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Краснодарский край

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  • Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб запустил в офисах банка услугу по отправке и выдаче переводов по системе «Юнистрим»

Отправить и получить перевод по системе «Юнистрим» можно в Армению, Абхазию, Беларусь, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Грецию, Кипр и другие страны.

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Перевод осуществляется в рублях с возможностью выплаты получателю в национальной валюте. За все операции не удерживается комиссия.

Для отправки необходимо указать ФИО получателя и страну. Перевести можно наличные или средства со счета Банка Уралсиб. При необходимости возможен возврат или изменение реквизитов.

Также в октябре этого года банк планирует запустить отправку и получение рублевых переводов «Юнистрим» в личном кабинете Уралсиб Онлайн. Сейчас это можно сделать, указав номер телефона или карты получателя.

Информацию о тарифах и условиях переводов «Юнистрим» можно узнать на сайте.

Как писали ранее Юга.ру, Уралсиб запустил «горячую линию» для клиентов в рейтинге Банки.ру.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111.

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