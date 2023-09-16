В парке «Краснодар» 18 сентября покажут фильм «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия»
В понедельник вечером в Краснодаре под открытым небом бесплатно покажут российскую комедию
В понедельник, 18 сентября, на большом экране в парке «Краснодар» покажут кино «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Фильм начнется в 19:00.
Вход свободный, возрастное ограничение 16+.
Искусство по понятиям, проклятое наследие, кража реки:
Кинопоказ организован совместно с кинотеатром «Каро», который откроется в ТЦ «Галерея» 24 сентября. Сеть уже запланировала проведение пяти крупных кинопремьер.
Как писали Юга.ру, в воскресенье в амфитеатре пройдет бесплатный кинопоказ фильма «Чебурашка».
Напомним, в Краснодаре покажут «Барби», о ситуации с билетами Юга.ру писали здесь.
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