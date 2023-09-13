С начала 2023 года в РНКБ объем выдач автокредитов вырос в два раза

Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) выдал с начала 2023 года выдал около 1500 автокредитов на сумму более 2 млрд рублей

Эти показатели вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 25% выданных автокредитов оформлены банком по госпрограмме льготного автокредитования. Средний чек автокредита в РНКБ составил 1,4 млн рублей, а в 2022 году — 1,29 млн рублей.

Помимо автокредитов, банк предлагает клиентам новую программу «Автокредит наличными». Она позволяет приобрести автомобиль у физлица, в автосалоне, онлайн или на аукционе по всей России. Первоначальный взнос не требуется.

Напомним, что эта программа РНКБ, по версии Банки.ру, заняла первое место среди всех российских банков в рейтинге наиболее выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса.