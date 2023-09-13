С начала 2023 года в РНКБ объем выдач автокредитов вырос в два раза

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) выдал с начала 2023 года выдал около 1500 автокредитов на сумму более 2 млрд рублей

Эти показатели вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 25% выданных автокредитов оформлены банком по госпрограмме льготного автокредитования. Средний чек автокредита в РНКБ составил 1,4 млн рублей, а в 2022 году — 1,29 млн рублей.

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Помимо автокредитов, банк предлагает клиентам новую программу «Автокредит наличными». Она позволяет приобрести автомобиль у физлица, в автосалоне, онлайн или на аукционе по всей России. Первоначальный взнос не требуется.

Напомним, что эта программа РНКБ, по версии Банки.ру, заняла первое место среди всех российских банков в рейтинге наиболее выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса.

Ознакомиться с условиями автокредитования и оформить заявку на получение кредита на автомобиль можно на сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ 24/7».

Как писали ранее Юга.ру, за лето студенты подали около 1000 заявок на образовательный кредит с господдержкой в РНКБ.

Банки ВТБ Деньги Кредитование РНКБ Экономика

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