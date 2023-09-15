В Краснодаре на выходных пройдут лекции о психотравмах, глянцевой фотографии и любовных сценариях

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций

В субботу, 16 сентября, в 16:00 стартует встреча с Дмитрием Галтеловым «Как появляются психотравмы».

В программе:

что можно понимать под психологической травмой;

механизмы появления травмы;

основные виды травм: нарциссизм, отверженность, покинутость;

как люди с похожими травмами объединяются в попытке их пережить;

механизм проработки травмы.

В воскресенье в 15:30 начнется лекция «Ги Бурден — яркий всплеск в мире глянца». Мария Резец расскажет, как начинался творческий путь провокационного французского фотографа, почему со съемок Бурдена сбегали модели, почему его всегда сопровождала смерть, а также об особенностях работы с цветом.

В 17:00 стартует лекция Анны Сокол «Любовные сценарии».

В программе:

как формируется любовный сценарий в жизни женщины. Отношения с мамой, папой;

почему стоит начинать с любви к себе;

влияние женского окружение на поведение;

ограничивающие убеждения в любви;

почему женщины склонны терять себя в отношениях;

как поменять любовный сценарий;

Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.