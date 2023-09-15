В Краснодаре на выходных пройдут лекции о психотравмах, глянцевой фотографии и любовных сценариях
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций
В субботу, 16 сентября, в 16:00 стартует встреча с Дмитрием Галтеловым «Как появляются психотравмы».
В программе:
- что можно понимать под психологической травмой;
- механизмы появления травмы;
- основные виды травм: нарциссизм, отверженность, покинутость;
- как люди с похожими травмами объединяются в попытке их пережить;
- механизм проработки травмы.
В воскресенье в 15:30 начнется лекция «Ги Бурден — яркий всплеск в мире глянца». Мария Резец расскажет, как начинался творческий путь провокационного французского фотографа, почему со съемок Бурдена сбегали модели, почему его всегда сопровождала смерть, а также об особенностях работы с цветом.
В 17:00 стартует лекция Анны Сокол «Любовные сценарии».
В программе:
- как формируется любовный сценарий в жизни женщины. Отношения с мамой, папой;
- почему стоит начинать с любви к себе;
- влияние женского окружение на поведение;
- ограничивающие убеждения в любви;
- почему женщины склонны терять себя в отношениях;
- как поменять любовный сценарий;
Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
Как ранее писали Юга.ру, в Краснодаре певец Рене Де Ла Гард исполнит хиты Джо Дассена, Шарля Азнавура, Эдит Пиаф, Далиды, Лары Фабиан и Патрисии Каас.