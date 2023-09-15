В Краснодаре на выходных пройдут лекции о психотравмах, глянцевой фотографии и любовных сценариях

Краснодарский край

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  • © Фото drobotdean, Freepik.com
    © Фото drobotdean, Freepik.com

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций

В субботу, 16 сентября, в 16:00 стартует встреча с Дмитрием Галтеловым «Как появляются психотравмы».

В программе:

  • что можно понимать под психологической травмой;
  • механизмы появления травмы;
  • основные виды травм: нарциссизм, отверженность, покинутость;
  • как люди с похожими травмами объединяются в попытке их пережить;
  • механизм проработки травмы.

В воскресенье в 15:30 начнется лекция «Ги Бурден — яркий всплеск в мире глянца». Мария Резец расскажет, как начинался творческий путь провокационного французского фотографа, почему со съемок Бурдена сбегали модели, почему его всегда сопровождала смерть, а также об особенностях работы с цветом.

В 17:00 стартует лекция Анны Сокол «Любовные сценарии».

В программе:

  • как формируется любовный сценарий в жизни женщины. Отношения с мамой, папой;
  • почему стоит начинать с любви к себе;
  • влияние женского окружение на поведение;
  • ограничивающие убеждения в любви;
  • почему женщины склонны терять себя в отношениях;
  • как поменять любовный сценарий;

Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как ранее писали Юга.ру, в Краснодаре певец Рене Де Ла Гард исполнит хиты Джо Дассена, Шарля Азнавура, Эдит Пиаф, Далиды, Лары Фабиан и Патрисии Каас.

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