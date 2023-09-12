В Новороссийске на площади морского вокзала пройдет фестиваль народных промыслов и ремесел «Черноморская мастеровая»

В Новороссийске 15 сентября стартует фестиваль народных промыслов и ремесел «Черноморская мастеровая»

Событие приурочено к празднованию 185-летия со дня его основания, 80-летия со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, а также 50-летия со дня присвоения звания «Город-герой». Фестиваль объединит творческих людей из разных городов России — Таганрога, Сыктывкара, Бахчисарая, Симферополя, Перми, Набережных Челнов, Сочи, Краснодара, Геленджика, Белореченска, Славянска-на-Кубани, Темрюка.

В экспозиции выставки-ярмарки будут представлены различные виды декоративно-прикладного искусства и художественного творчества — гончарное, столярное и ювелирное дело, ковка, ткачество, вязание. Гости смогут приобрести эксклюзивные изделия напрямую у их создателей.

Также посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и попробовать свои силы в создании уникальных вещей.

Фестиваль продлится до 17 сентября. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Анапе в октябре пройдет масштабный экологический фестиваль, инициатором которого выступает сообщество «Чисто жизнь». В программе выступления приглашенных спикеров, творческие и интеллектуальные мастер-классы, эко-ярмарка, выставки и многое другое.